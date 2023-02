Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Am frühen Samstagmorgen ist in der Rathausstraße in St. Johanner Teilort Bleichstetten ein Pkw aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das berichtet die Polizei Die Einsatzkräfte rückten gegen 1 Uhr aus, nachdem ein Zeuge den Brand über Notruf gemeldet hatte. Durch die Feuerwehr konnte der brennende Audi rasch gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 2.600 Euro. (pol)