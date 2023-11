Auto überschlägt sich nach Unfall zwischen Bondorf und Seebronn

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Am Sonntagmittag ist es gegen 13.40 Uhr auf der L1361 zwischen Bondorf und Seebronn zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall gekommen. Der 34-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die L 1361 von Bondorf herkommend in Fahrtrichtung Seebronn und beabsichtigte auf Höhe einer Grundstückseinfahrt, nach rechts in diese einzufahren. Der dahinterfahrende 71-jährige Lenker eines Skoda bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. In der Folge überschlug sich der Skoda und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 71-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Mercedes wurden nicht verletzt. Am Skoda entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro, am Mercedes ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. (pol)