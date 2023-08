Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag auf der B312 ereignet. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Audi gegen 17.25 Uhr auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Am Ende der zweispurigen Ausbaustrecke bemerkte er zu spät, dass der Verkehr stockte und fuhr auf den vorausfahrenden Opel Insignia eines 34-Jährigen auf. Dem Audi krachte wiederum der nachfolgende 18-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter ins Heck. Die Lenker des Audi und des Opel zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu, mussten jedoch vor Ort nicht ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. (pol)