Auffahrunfall bei Dußlingen: Frau verletzt

DUSSLINGEN. Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzen Frau ist es am Mittwochabend bei Dußlingen gekommen. Das teilte die Polizei mit. Die 37-jährige Fahrerin eines Mercedes GLE übersah im Bereich L230/K6901 die verkehrsbedingt stehende Mercedes C-Klasse einer 35-Jährigen und fuhr dieser in das Heck. Die 35-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Mercedes GLE war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (pol)