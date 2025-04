Auf Zugfahrt von Ammerbuch nach Tübingen: Fahrgast tritt Kontrolleur gegen Bein

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Am Dienstag wurde ein 64 Jahre alter Fahrkartenkontrolleur bei der Kontrolle eines 21 Jahre alten Fahrgasts gegen sein Bein getreten. Ersten Informationen zufolge soll der 21-jährige syrische Staatsangehörige auf seiner Zugfahrt von Ammerbuch in Richtung Tübingen gegen 15:55 Uhr nicht in Besitz eines gültigen Fahrausweises gewesen sein. Laut Zeugenaussagen wurde der Tatverdächtige äußerst aggressiv, als der Fahrkartenkontrolleur diesen auf seine Fahrkarte ansprach. Hier soll er dem 64 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen umgehend gegen das Bein getreten haben.

Laut aktuellen Erkenntnissen konnte ein couragierter Reisender, welcher sich ebenfalls im Zug befand, den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Landes- und Bundespolizei festhalten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung wurden eingeleitet. (pol)