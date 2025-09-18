Arbeiter verletzt sich beim Dachdecken in Dettenhausen amBein

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTENHAUSEN. Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag auf einem Betriebsgelände in der Brückenstraße ist ein Mann verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr rutschte während der Ausführung von Dacharbeiten ein Trapezblech in Richtung des 54-Jährigen und verletzte diesen am Bein.

Er musste mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch den Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen aufgenommen. (pol)