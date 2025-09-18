Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Arbeiter verletzt sich am Bein bei Dacheindeckung in Dettenhausen

Der Arbeiter kam verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/DPA
Foto: Monika Skolimowska/DPA

DETTENHAUSEN. Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag auf einem Betriebsgelände in der Brückenstraße ist ein Mann verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr rutschte während der Ausführung von Dacharbeiten ein Trapezblech in Richtung des 54-Jährigen und verletzte diesen am Bein.

Er musste mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch den Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen aufgenommen. (pol)