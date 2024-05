Angehalten: Frau fährt unter Drogen und ohne Führerschein in St. Johann herum

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Eine mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Frau, die keine Fahrerlaubnis besitzt, ist am Dienstagnachmittag in Würtingen aus dem Verkehr gezogen worden. Eine Streife des Polizeireviers Münsingen hielt gegen 17.15 Uhr den Audi der 31 Jahre alten Frau in der Straße Am Saraisenbrunnen an. Das berichtet die Polizei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass sie unter dem Einfluss verbotener Betäubungsmittel stehen könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht und fiel positiv auf Kokain aus.

Die Fahrerin musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Sie sieht nun einer Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Wirkung berauschender Mittel sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. (pol)