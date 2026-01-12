Alkoholisierte Fahrerin verursacht Unfall bei Rottenburg mit fünf Verletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein beschlagnahmter Führerschein, vier nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge, fünf verletzte Personen und rund 55.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend bei Ergenzingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine VW-Fahrerin gegen 18.30 Uhr die L 1361 von Mötzingen herkommend in Richtung Ergenzingen. Die 31-Jährige geriet mit ihrem Wagen nach links und kollidierte dort zunächst mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes B-Klasse, die von einem 57-Jährigen gelenkt wurde.

Mit 1,5 Promille am Steuer

Durch die Drehbewegung des VW prallte dieser im weiteren Verlauf gegen einen weiteren, ebenfalls entgegenkommenden Mercedes, in dem sich drei Personen befanden. Um nicht mit der vorausfahrenden A-Klasse zu kollidieren wich der nachfolgende Fahrer eines BMW nach links aus und schanzte hierbei eine Böschung hinab. Der 26-jährige Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der VW-Lenkerin einem vorläufigen Test zufolge Atemalkohol von mehr als 1,5 Promille gemessen. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo neben der medizinischen Versorgung auch Blut entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der 57-jährige Mercedeslenker zog sich durch das Unfallgeschehen nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu.

Er wurde nach einer ärztlichen Untersuchung vor Ort nach Hause entlassen. Sowohl der 41-jährige Lenker der Mercedes A-Klasse als auch seine Mitfahrer im Alter von sechs und acht Jahren machten ebenfalls vor Ort leichte Verletzungen geltend und begaben sich eigenständig in eine Klinik. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Bergung und des Abschleppens der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Rottenburg wurde der Streckenabschnitt der L 1361 zwischen der B28/Ergenzingen und der Abzweigung in Richtung Baisingen für knapp vier Stunden voll gesperrt. (pol)