Alarmanlage geht los: Diebe in Reutlingen flüchten

In einem über längere Zeit leerstehendem Objekt kann eine Alarmanlage sinnvoll sein.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagnacht haben bislang Unbekannte nach Angaben der Polizei Reutlingen versucht, in ein Firmengebäude in der Ferdinand-Lassalle-Straße einzubrechen. Um 23.50 Uhr ging bei einer Sicherheitsfirma eine Alarmmeldung ein. Bei der Überprüfung konnte daraufhin ein eingeschlagenes Fenster von der Sicherheitsfirma festgestellt werden, weshalb die Mitarbeiter die Polizei verständigten.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei waren die Täter nicht im Objekt - demzufolge wurde auch nichts entwendet. Am Fenster des Firmengebäudes entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)