91-Jähriger auf der B313 in Nürtingen als Falschfahrer unterwegs

NÜRTINGEN. Den Führerschein eines 91-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Nürtingen am Donnerstagabend sichergestellt, nachdem der Senior auf der B313 als Falschfahrer unterwegs gewesen sein soll. Kurz vor 18.30 Uhr fiel der Mercedes mit Böblinger Kennzeichen des Mannes mehreren Verkehrsteilnehmern auf, da er auf der Neckarstraße in Richtung Stuttgart offenbar sehr langsam fuhr, berichtet die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte der Senior auf Höhe der Stadtbrücke zunächst wohl links abbiegen. Allerdings wechselte er auf die Fahrspuren des Gegenverkehrs und fuhr folglich auf der baulich getrennten Bundesstraße in die falsche Richtung.

Erst nach mehreren hundert Metern gelang ihm offenbar wieder der Wechsel auf die rechte Fahrbahnseite. Später soll der Senior durch seine Fahrweise im Bereich des Bodelschwinghwegs außerdem einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Nachdem der Mann nach links in die Stuttgarter Straße nach Oberensingen abgebogen war, konnte er von den hinzugerufenen Polizeibeamten angehalten werden. Seinen Führerschein behielten die Einsatzkräfte ein. Zeugen oder mögliche Geschädigte der Fahrweise des Seniors werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0702292240 mit dem Polizeirevier Nürtingen in Verbindung zu setzen. (pol)