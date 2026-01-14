88-Jähriger bei Unfall nahe Dettenhausen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTENHAUSEN. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Dienstagabend kurz vor der Ortschaft Dettenhausen gekommen. Der 88-jährige Fahrer eines Audi befuhr gegen 17.30 Uhr die L 1208 von Waldenbuch kommend in Richtung Dettenhausen. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache circa einen Kilometer vor der Ortschaft auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 66-jährigen Hyundai-Lenkerin. In der Folge wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert, der Audi-Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Die 66-Jährige zog sich nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Bergung und des Abschleppens der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Herrenberg wurde der Streckenabschnitt der L 1208 zwischen dem Kreisverkehr Weilerbergstraße in Waldenbuch und der Ortseinfahrt Dettenhausen für knapp drei Stunden voll gesperrt.