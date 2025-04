72-Jährige beachtet Vorfahrt in Kirchentellinsfurt nicht: 30.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Bei einem Unfall am Dienstagabend an der Kreuzung Peter-Imhoff-Straße/ Billinger Allee ist ein Schaden von 30.000 Euro entstanden. Eine 72-Jährige befuhr laut Polizei gegen 19.30 Uhr mit einem VW die Billinger Allee stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Peter-Imhoff-Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem vorfahrtsberechtigten Ford eines 57-Jährigen. Beide Beteiligte blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Ihre Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. (pol)