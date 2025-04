71-Jähriger stürzt in Tübingen von Motorrad

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B 27 erlitten. Ein 44-Jähriger war laut Polizei gegen 9 Uhr mit einem Renault Megane auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße von Dußlingen herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Am Ende des zweispurigen Bereichs kam er vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit mit seinem Wagen auf den linken Fahrstreifen und touchierte einen dort fahrenden, 71 Jahre alten Motorradfahrer. Der Senior stürzte daraufhin von seiner Honda. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. (pol)