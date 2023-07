64-jähriger Radfahrer tödlich bei Mössingen verunglückt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein 64 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend infolge eines Sturzes von seinem Fahrrad auf einem Waldweg zwischen Gönningen und Öschingen sein Leben verloren. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mountainbiker gegen 19.30 Uhr auf dem schmalen Pfad von Gönningen in Richtung Öschingen unterwegs. Dabei kam er aus bislang unklarer Ursache alleinbeteiligt zu Fall und stürzte mehrere Meter einen Abhang hinab. Ein Zeuge wählte daraufhin den Notruf. Der Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. (pol)