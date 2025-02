31-Jähriger greift Polizisten in Rottenburg an

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte muss sich ein 31-Jähriger verantworten, der am Mittwochabend in einem Linienbus Fahrgäste angepöbelt und randaliert hat. Gegen 22.15 Uhr alarmierte der Busfahrer die Polizei, weil der alkoholisierte und aggressive Mann Fahrgäste belästigte, herumschrie und gegen die geschlossenen Bustüren trat.

An der Haltestelle in der Bricciusstraße wurde der Mann von den Polizeibeamten erwartet und aus dem Bus geführt, wobei er sich so heftig wehrte, dass er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten, damit er in Gewahrsam genommen werden konnte. Auch im weiteren Verlauf beschimpfte, bespuckte und beleidigte der 31-Jährige die Polizeibeamten und trat um sich, sodass er letztendlich in eine Fachklinik eingeliefert werden musste. Der Mann sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)