29-Jähriger aus Rottenburg wegen Drogenhandels und Waffenbesitzes in Haft

ROTTENBURG. Ein 29-jähriger Mann aus Rottenburg sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Gegen ihn ermitteln derzeit die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Wie die Behörden am Montag mitteilten, fanden Ermittler bei einer Wohnungsdurchsuchung am Samstag (29. November) mehr als drei Kilogramm Drogen. Darunter befanden sich über 2,5 Kilogramm Cannabis, rund 750 Gramm Amphetamin sowie etwas Kokain. Außerdem beschlagnahmten die Beamten mehr als 9.000 Euro Bargeld, Verpackungsmaterial sowie mehrere Waffen, darunter ein Pfefferspray, ein Klappmesser, ein Jagdmesser und ein Beil.

Der 29 Jahre alte Deutsche, der laut Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt ist, war zuvor ins Visier der Ermittler geraten. Nach der Festnahme wurde er am Sonntag (30. November) einer Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen zu Herkunft und möglichem Vertriebsnetz der sichergestellten Drogen dauern an. (pol/GEA)