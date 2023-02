25-Jähriger schläft auf B27 bei Hechingen mehrfach am Steuer ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN/BODELSHAUSEN. Am Samstagmorgen ist ein Audi-Fahrer auf der B27 ab Hechingen in Fahrtrichtung Tübingen mehrfach eingeschlafen. Bei der ersten Mitteilung an die Polizei um 8.06 Uhr stand der weiße Audi A4 Avant kurz vor der Anschlussstelle Hechingen-Nord an der Mittelschutzplanke der B27. Der 25-jährige Fahrer wurde von Zeugen schlafend im Fahrzeug angetroffen, wonach er zu sich kam und seine Fahrt noch während des Notrufs abrupt über beide Fahrstreifen fortsetzte. Zu einem Verkehrsunfall mit dem nachfolgenden Verkehr kam es nicht.

Unmittelbar danach wurde dasselbe Fahrzeug erneut, nun kurz vor der Anschlussstelle Bodelshausen, auf dem rechten Standstreifen an der Schutzplanke festgestellt. Der Audi-Lenker schlief wieder auf dem Fahrersitz und fuhr bei der Kontaktaufnahme durch Verkehrsteilnehmer ein weiteres Mal unvermittelt los. Auch bei diesem Fahrmanöver musste der nachfolgende Verkehr verlangsamen um eine Kollision zu vermeiden.

Auf seiner weiteren Fahrtstrecke in Bodelshausen entlang der Tübinger- bzw. Bahnhofstraße fuhr der 25-Jährige in Schlangenlinien und geriet teilweise auf die Gegenfahrspur. Abschließend konnte er von einer der alarmierten Streifenbesatzungen vor seiner Wohnanschrift, erneut im Fahrzeug schlafend, angetroffen und ein erneuter Fluchtversuch unterbunden werden.

Beim Audi-Fahrer, der keinen Führerschein mit sich führte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen, welchen der Audi aufgefallen ist oder möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hechingen unter Tel. 07471/9880-0 zu melden. (pol)