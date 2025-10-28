23-Jähriger am Bahnhof Rottenburg mit Glasflasche ins Gesicht geschlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. In der Nacht auf Dienstag wurde ein 23-Jähriger am Bahnhof Rottenburg mit einer Glasflasche geschlagen und verletzt. Zuvor setzte sich der Mann für seine Begleiterinnen ein.

Gegen 23:30 Uhr befand sich der 17-jährige Geschädigte zusammen mit zwei Begleiterinnen am Bahnhof Rottenburg, als die Frauen offenbar mehrfach von einem 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen angesprochen und nach ihren Kontaktdaten gefragt wurden. Hierbei soll der Geschädigte den 23-Jährigen aufgefordert haben, die Frauen in Ruhe zu lassen.

Als der Geschädigte kurz darauf in einen Zug steigen wollte, soll ihm der Tatverdächtige unvermittelt mit einer Glasflasche in das Gesicht geschlagen haben. Der 17-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 23-jährige Tatverdächtige durch Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Tübingen angetroffen werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. (pol)