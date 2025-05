22-Jähriger versucht Freundin in Haigerloch anzuzünden und flieht

Die Polizei führt einen Mann in Handschellen ab. (Symbolbild)

HAIGERLOCH. Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen ermitteln gegen einen 22-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Mann befindet sich wegen des Verdachts des versuchten Mordes mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war es am Sonntag kurz vor 19 Uhr in der Wohnung seiner 20 Jahre alten Lebensgefährtin zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Im Verlauf des Streits soll der Mann seine Freundin geschlagen und gewürgt haben. Zudem soll er versucht haben, die 20-Jährige aus dem Fenster zu stoßen und deren Oberbekleidung zu entzünden. Die Frau war dabei leicht verletzt worden.

Am Mittwoch konnte der 22-Jährige, der nach der Tat geflüchtet war, von Fahndungskräften ausfindig gemacht und widerstandslos festgenommen werden. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde im Anschluss dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt, der den bereits zuvor von der Staatsanwaltschaft Hechingen erwirkten Haftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)