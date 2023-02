21-Jährige kollidiert in Reutlingen mit Rettungsfahrzeug auf Einsatzfahrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Falsch eingeschätzt hat eine 21-Jährige Pkw-Lenkerin, am Samstagabend gegen 20.30 Uhr, den Abstand eines in gleicher Richtung fahrenden Rettungsfahrzeuges vom Deutschen Roten Kreuz, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Die junge Frau war mit ihrem VW Golf auf der Eberhardstraße stadteinwärts unterwegs, als sie auf das Signal des Rettungsfahrzeuges aufmerksam wurde, welcher in gleicher Richtung rechts hinter ihr fuhr, berichtet die Polizei.

Eigenen Angaben zufolge wollte sie von der mittleren Spur dann auf die Rechte wechseln, um dem Rettungsfahrzeug Platz zu machen. Hierbei schätzte sie jedoch den Abstand zu dem Fahrzeug falsch ein und kollidierte mit ihrer rechten hinteren Fahrzeugseite mit der linken vorderen Fahrzeugseite des Rettungsfahrzeuges, einem Mercedes Sprinter, welches von einem 26-jährigen Mitarbeiter vom Rettungsdienst gelenkt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand zum Glück nur Sachschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben auch fahrbereit. (pol)