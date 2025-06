19-Jähriger bei Explosion in Neuffen schwer verletzt - Rettungsheli im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUFFEN. Mit schweren Brandverletzungen ist ein junger Mann am Dienstagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Der 19-Jährige wollte kurz nach 17.30 Uhr eine Efeuhecke in einem Garten im Uracher Weg in Neuffen entfernen. Hierzu schüttete der Heranwachsende Benzin über die Pflanzen und zündete sie an. Fatalerweise entzündete sich hierbei der in der Nähe stehende Benzinkanister und explodierte im Anschluss.

Durch die Flammen zog sich der junge Mann so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen wurde. Zuvor wurde durch eine unmittelbar nach dem Unglück eintreffende Polizeistreife Erste Hilfe geleistet. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen auf Wohnhäuser vermeiden. (pol)