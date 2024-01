18-jähriger Fahranfänger überschlägt sich mit Auto bei Hayingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Zu schnell unterwegs war ein 18-jähriger Autofahrer, der sich am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 249 zwischen Ehestetten und Eglingen mit seinem Auto überschlagen hat. Der Fahranfänger war gegen 15.25 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Landesstraße in Richtung Eglingen unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor er auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern. Nachfolgend drehte sich der Wagen um 180 Grad, überschlug sich und kam dann abseits der Fahrbahn zum Liegen.

Während der Fahrer unverletzt blieb, wurden seine beiden Mitfahrer im Alter von jeweils 17 Jahren nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Beide wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (pol)