18-Jähriger fährt alkoholisiert gegen Auto und gegen Mauer in Dettingen

DETTENHAUSEN. Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dettenhausen entstanden. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 0 Uhr mit seinem Opel Corsa im Schwarzer-Hau-Weg zunächst gegen einen geparkten Ford Mondeo sowie gegen eine nahegelegene Mauer und ergriff danach die Flucht.

Ein Zeuge, der durch einen Knall auf den Verkehrsunfall aufmerksam geworden war, verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Tübingen konnten im Nahbereich das Unfallfahrzeug sowie den Verursacher des Unfalls feststellen. Der 18-jährige Fahrer stand unter alkoholischer Beeinflussung, bei einem Test wurde ein vorläufiger Wert von über zwei Promille gemessen. Der 18-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Die beiden beschädigten Pkw waren noch fahrbereit, Verletzte waren nicht zu verzeichnen. (pol)