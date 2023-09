16-Jähriger stürzt in Münsingen mit Motorrad

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 16-Jähriger beim Sturz mit seinem Leichtkraftrad am Sonntagnachmittag auf der B465. Der jugendliche Zweiradlenker war kurz nach 14.30 Uhr in einer Gruppe auf der Seeburger Steige bergabwärts unterwegs. In einer Linkskurve touchierte er dabei wohl die rechte Fahrbahnbegrenzung, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst nicht bekannt war, rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Der Rettungsdienst brachte den unverletzt gebliebenen 16-Jährigen nach notärztlicher Erstuntersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten vor Ort war, kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsmittel. Die Seeburger Steige musste bis etwa 15.30 Uhr gesperrt werden. (rd)