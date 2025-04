15-Jähriger schlägt in Rottenburg auf Jugendlichen ein und raubt Bargeld

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 15-Jährigen, der im dringenden Verdacht steht, am Montagabend in der St.-Claude-Straße in Rottenburg einen Gleichaltrigen beraubt zu haben. Die Jugendlichen hielten sich gegen 18.30 Uhr zusammen mit einem 16-jährigen Zeugen auf dem Gelände eines früheren Transportunternehmens auf, als der 15-Jährige unvermittelt sein Opfer aufgefordert haben soll, seine Geldbörse herauszugeben. Das berichtet die Polizei. Als sich der Junge weigerte, soll ihn der 15-Jährige angegriffen, von hinten umschlungen und ihm dann zunächst mit Schlägen mit der flachen Hand und schließlich mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt haben, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen.

Letztendlich gelang es ihm einen kleineren Bargeldbetrag aus der Börse zur rauben, mit der er zusammen mit dem 16-Jährigen, der sich passiv verhalten haben soll, die Örtlichkeit verließ. Wenig später wurde dann die Polizei verständigt. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Raubgut konnte bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)