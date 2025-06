15-jähriger Radfahrer wird in der Reutlinger Innenstadt angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Reutlinger Innenstadt erlitten. Der 15-Jährige fuhr laut Polizei gegen 15.15 Uhr mit seinem Pedelec vom Oskar-Kalbfell-Platz herkommend in Richtung der neuen Fahrradstraße. Zeitgleich war ein 25-Jähriger mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der Fahrradstraße von der Rebentalstraße herkommend unterwegs und wollte nach rechts in die Rathausstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Jugendlichen, der im Anschluss zu Boden stürzte. Der 15-Jährige wollte sich im Anschluss in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf über 1.000 Euro. (pol)