14-Jähriger versucht in Walddorfhäslach einen Lkw zu stehlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORHÄSLACH. Ein 14-Jähriger hat am Freitagabend gegen 22.00 Uhr versucht, in Walddorfhäslach einen Lkw zu entwenden. Das berichtet die Polizei. Der 7,5-Tonner der Marke Iveco stand unverschlossen mit steckendem Schlüssel in einem Wohngebiet. Das Vorhaben scheiterte letztendlich daran, dass der Teenager das Fahrzeug mehrfach abwürgte und somit nicht zum Fahren brachte.

Durch die mehrfachen Startversuche wurden Anwohner auf die Tat aufmerksam. Der junge Mann konnte flüchten, wurde aber im Rahmen der polizeilichen Fahndung in einem Linienbus Richtung Reutlingen, in Begleitung von weiteren Jugendlichen, festgestellt. Nach der Anzeigenaufnahme wurde er an seine Mutter übergeben. (pol)