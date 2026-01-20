Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Himmelsschauspiel

Polarlichter über der Region: GEA-Leser halten Schauspiel mit der Kamera fest

Über der Region waren in Nacht auf Dienstag erneut farbenprächtige Polarlichter zu sehen.

1 / 20
Foto: Steffen Burgemeister
1/20
355 Polarlichter über der Röt © Steffen Burgemeister 19.-20.01.2026
Foto: Steffen Burgemeister
Foto: Steffen Burgemeister
2/20
Foto: Steffen Burgemeister
3/20
Foto: Steffen Burgemeister
4/20
Foto: Steffen Burgemeister
5/20
Foto: Steffen Burgemeister
6/20
Foto: Steffen Burgemeister
7/20
8/20
9/20
10/20
Foto: Paulus Budak
11/20
Foto: Carmen Goller
12/20
Foto: Carmen Goller
13/20
Foto: Carmen Goller
14/20
Foto: Carmen Goller
15/20
Foto: Carmen Goller
16/20
17/20
Foto: Werner Sahm
18/20
Foto: Werner Sahm
19/20
Foto: Werner Sahm
20/20