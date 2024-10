Meilensteine in der GEA-Historie

1977: Ende der Bleizeit und eine neue Fassade. Die neue Fassade am Verlagshaus in der Beutterstraße setzt der alten Tradition ein Ende. Als Wandputz in Sgraffito-Technik ziert ein Motiv aus der Frühzeit des Buchdrucks das Eigangstor zum Firmenkomplex. Nach einer Anregung von Eugen Lachenmann gab die Grafikerin Monika Stückle dem Entwurf künstlerische Gestalt.

Foto: GEA-Archiv

16/32