Event

»Magic Moments« bei Show der der Tanzschule Danceart in Pfullingen

Ein wahres Feuerwerk schossen am Samstag rund 400 Tänzer quer durch die Altersklassen ab. In drei Vorführungen in den Pfullinger Hallen durften rund 1 500 Zuschauer in eine einzigartige Tanzwelt eintauchen. Sibylle Rutsch, Leiterin des Tanzstudios »DanceArt«, brachte mit ihrem engagierten Team die kunterbunte Show der Superlative »Magic Dance Moments« auf die Bühne.