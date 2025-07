Bildergalerie

Münsingen: Über Hundert waren bei der 24-Stunden-Wanderung dabei

104 Teilnehmende waren am Wochenende bei der traditionsreichen 24-Stunden-Wanderung dabei, die vom Rotary Club Münsingen organisiert wurde. Der Startschuss fiel am Sportplatz in Holzelfingen. 24 Stunden und sieben Minuten später erreichten die ersten Unermüdlichen den Ehinger Stadtteil Berg (Alb-Donau-Kreis), dem Ziel der Mammuttour.