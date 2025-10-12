Feuerwehrübung in Pfullingen: Brand und Verletzte im Tunnel

BildergalerieFeuerwehrübung in Pfullingen: Brand und Verletzte im Tunnel1 / 32Foto: Bernd Ruoff1/32Foto: Bernd RuoffFoto: Landratsamt2/32Foto: Landratsamt3/32Foto: Landratsamt4/32Foto: Bernd Ruoff5/32Foto: Bernd Ruoff6/32Foto: Bernd Ruoff7/32Foto: Bernd Ruoff8/32Foto: Bernd Ruoff9/32Foto: Bernd Ruoff10/32Foto: Bernd Ruoff11/32Foto: Bernd Ruoff12/32Foto: Bernd Ruoff13/32Foto: Bernd Ruoff14/32Foto: Bernd Ruoff15/32Foto: Bernd Ruoff16/32Foto: Bernd Ruoff17/32Foto: Bernd Ruoff18/32Foto: Bernd Ruoff19/32Foto: Bernd Ruoff20/32Foto: Bernd Ruoff21/32Foto: Bernd Ruoff22/32Foto: Bernd Ruoff23/32Foto: Bernd Ruoff24/32Foto: Bernd Ruoff25/32Foto: Bernd Ruoff26/32Foto: Bernd Ruoff27/32Foto: Bernd Ruoff28/32Foto: Bernd Ruoff29/32Foto: Bernd Ruoff30/32Foto: Bernd Ruoff31/32Foto: Bernd Ruoff32/32