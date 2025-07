Vorstellung

Fantasievolle Konstruktionen beim Flugradwettbewerb in Münsingen

Beim 10. Gustav-Mesmer-Flugradpreis sahen über zweihundert Zuschauer am Sonntag eine mitreißende Vorstellung mit fantasievollen Flugrädern bei der Zehntscheuer in Münsingen. Das Teilnehmerfeld erstreckte sich von der mit 88 Jahren ältesten Teilnehmerin und ihrem Rollstuhl mit Flügeln, bis zum jüngsten Starter mit acht Jahren und seiner eindrucksvollen Vorstellung auf seinem Flugfahrrad. Diese Begeisterung sprang aufs Publikum über, das jeden Flugversuch mit großem Applaus unterstützte. Auch wenn keiner der Teilnehmer wirklich abhob, so sind doch alle in ihrer Fantasie weit geflogen und darauf kam es letztlich an.

Das Siegerflugrad von Gerd Vollmer besteht aus einer alten Zinkwanne mit Flügeln und Rädern, in dem neben dem Piloten sogar Passagiere Platz fanden. Die internationale Vorbereitungsklasse der Schillerschule hatte sehr einfallsreiche und bunte Flugmodelle gebaut, die Lehrerin Karin Fietzek von einer Leiter aus ins Publikum fliegen ließ.

Zum Abschluss gab es eine Konzertperformance von Volker Illi und seinem Kartonorchester: Wie einst Mesmer hat er Instrumente erfunden, die schon vom Aussehen her überraschende Klänge vermuten lassen. Über Fünfzig verschiedene Geräuschemacher haben Volker Illi , seine Frau Gabi und Niels Düsing zum beeindruckend Klingen gebracht. Die Gustav-Mesmer-Ausstellung in der Zehntscheuer in Münsingen wird Aufgrund der großen Nachfrage bis zum 17. August verlängert. Geöffnet ist sonntags von 11 bis 18 Uhr oder für Führungen auf Anfrage. (pm)