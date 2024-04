Jubiläum

Der Sportkreis Reutlingen feiert 75-jähriges Jubiläum in Pfullingen

So werden Geburtstage gefeiert: Mit Gästen aus Verbänden, Bundes- und Landes-Politik, Sponsoren, Geschenken, lobenden Worten, Überraschungen und faszinierenden Vorführungen von Sportvereinen, die dem Publikum so manches Mal schier den Atem stocken ließen, zelebrierte der Sportkreis Reutlingen sein 75. Bestehen. Und das alles in der guten Stube Pfullingens, den Hallen, mit ihrem »beeindruckenden Ambiente«, wie Moderator Jürgen Klotz, der charmant und humorvoll durch den Abend führte, als erstes fasziniert feststellte.