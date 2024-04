Der Sportkreis Reutlingen feiert sein 75. Jubiläum mit vielen Gästen und einer temperamentvollen und atemberaubenden Sportshow. Was an diesem Abend geboten war.

Die TSC Dancing Shoes ließen das Auditorium nur so staunen, als sie hallenhohe Menschen-Pyramiden bauten, dabei ein strahlendes Lächeln zeigten und sich ohne Scheu auch aus vier Metern Höhe in die Arme der Gruppe fallen ließen. Foto: Ottmar Leippert Die TSC Dancing Shoes ließen das Auditorium nur so staunen, als sie hallenhohe Menschen-Pyramiden bauten, dabei ein strahlendes Lächeln zeigten und sich ohne Scheu auch aus vier Metern Höhe in die Arme der Gruppe fallen ließen. Foto: Ottmar Leippert

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.