Tradition

Ausnahmezustand beim Schäferlauf in Bad Urach

Wenn Schäferlauf ist, ist in Urach alles anders. Das sonst eher ruhige Städtchen ist aus dem Häuschen, steht Kopf, kommt nicht mehr aus dem Feiern raus, genießt das Leben, als gäbe es kein Morgen. Der in diesem Jahr war nicht nur ein ganz besonderer, weil es ihn seit 300 Jahren gibt, sondern auch, weil die Schäferlauf-Fans ein paar dürre Jahre hinter sich haben, weil das Fest der Feste wegen Corona im Jahr 2021 ausgefallen ist. Jetzt wurde noch ein bisschen leidenschaftlicher gefeiert. Egal ob’s die Hauptprobe des Schäferreigens in der Zittelstatt oder das Leistungshüten in Wittlingen – oder der Haupttag gestern – war: So viele Menschen sind noch nie gekommen, sind sich alle einig, die schon seit einer kleinen Ewigkeit zu dem Event pilgern. So ganz vorbei ist der Schäferlauf noch nicht: Heute um 17 Uhr beginnt der Festabschluss im Zelt, der Vergnügungspark brummt sowieso, nach Einbruch der Dunkelheit startet dann eine Multimedia-Show mit Musik, Feuerwerk und Lasershow. (and)