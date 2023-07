2.500 Akteure, 700 ehrenamtliche Helfer, ein Ministerpräsident und ein Bundesminister: Es war ein Schäferlauf der Superlative. Und einer, nach dem die Menschen nach vier Jahren Zwangspause hungrig waren. Wie gut, dass ausgerechnet in diesem Jahr ein großes Jubiläum anstand: Den Schäferlauf gibt es seit 300 Jahren. Nicht nur die »Auricher« selbst, sondern zigtausende Gäste aus der Region und von weit her feierten die Stadt, die Schäfer und ihre Traditionen.

So bunt und lebendig ist Tradition: Mit dem Schäferreigen, einem 14-minütigen Marathon-Tanz, endet der Schäferlauf. Foto: Steffen Schanz So bunt und lebendig ist Tradition: Mit dem Schäferreigen, einem 14-minütigen Marathon-Tanz, endet der Schäferlauf. Foto: Steffen Schanz

