Fasnet

Ausgelassene Stimmung auf dem Umzug in Großengstingen

ENGSTINGEN. Der gestrige 34. Umzug der Narrenzunft »Hurra de Ausre« war wettertechnisch von absolutem Glück gekrönt. Beim traditionellen Wecken der Bürger durch die Katzamusik der Lomba hatte es, wie schon die ganze Nacht, noch vor sich hin genieselt. Aber schon beim Narrengottesdienst in der St. Martinskirche und dem anschließenden Zunftmeisterempfang lichtete sich der Himmel. Keine Frage, der Wettergott muss ein Fasnetsnarr sein. Denn während des gut vierstündigen Defilees von 4000 Narren durch mindestens doppelt so viele Zuschauer spickte zwischendurch sogar die Sonne am blau gefärbten Himmel hervor. (GEA)