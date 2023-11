Zum Alpenball am Samstag, 2. März 2024

Nach drei Jahren Pause und in Kooperation mit zwei Tanzschulen erlebt der Alpenball des Reutlinger Alpenvereins einen Neustart, und das gleich auf zwei Tanzflächen in der Stadthalle Reutlingen. DJ Fabrizio Laraia verzaubert die Gäste mit Walzer, Foxtrott und Co. im Hauptsaal. Auf einer zweiten Tanzebene im Obergeschoss bringen Latino- und Discofox-Musik die Party zum Glühen. Stehtische sorgen hier für eine lockere Atmosphäre.

Auf den Gängen im Erdgeschoss und im Obergeschoss gibt es ausreichend Platz, um sich an den Bars mit kühlen Drinks zu erfrischen und an Stehtischen und separaten Sitzbereichen gemütlich zu plaudern. Die beiden Tanzschulen sorgen mit professionellen Show-Einlagen für noch mehr Tanzlust. Seien Sie dabei und erleben Sie den Alpenball im neuen Gewand!

Der Reutlinger General-Anzeiger verlost 10 x 2 Ballkarten im Wert von je 49 Euro. Um teilzunehmen, senden Sie uns den ausgefüllten Coupon zurück oder füllen Sie das freigeschaltete Kontaktformular vollständig aus. Nach Ihrer erfolgreichen Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail, dass Sie im Lostopf sind.

Teilnahmeschluss: Donnerstag, 14. Dezember 2023