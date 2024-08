Wien tröstet »Swifties« mit Angeboten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Stadt Wien möchte den angereisten Fans von Taylor Swift über die Konzert-Absagen etwas hinwegzutrösten. Wer ein Ticket vorzeigt, kann bei einem Edel-Burger-Laden einen Hamburger bekommen - gratis. Einige Lokale bieten den »Swifties« außerdem kostenlose Getränke an. Eine Kaffee-Kette schließt sich an und schenkt einen Gratis-Kaffee aus. Wer sich für Kultur interessiert, kann mit dem Swift-Ticket umsonst in die berühmte Sammlung der Albertina. Ein Vintage-Store bietet 20 Prozent Rabatt auf die dort angebotene Secondhand-Ware. Auch die Wiener Bäder haben ein Angebot parat: Jede und jeder mit einer Eintrittskarte für die abgesagten Konzerte kann am Freitag, Samstag und Sonntag für 2,60 Euro - das ist der günstigste Tarif - ein Freibad der Stadt Wien besuchen.

Ohnehin lassen sich nicht alle den Spaß an der Zusammenkunft Gleichgesinnter verderben. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie sich Hunderte von Swift-Fans am Wiener Stephansdom versammelten, um gemeinsam einige Songs des US-amerikanischen Mega-Stars zu singen.