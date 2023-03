Umbrüche nach Ukraine-Krieg: Scholz ruft zu Zuversicht auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kanzler Olaf Scholz hat zu Zuversicht bei weiteren Veränderungen infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine und der Klimakrise aufgerufen.

»Jetzt geht es nicht darum, nostalgisch einer guten alten Zeit nachzutrauern, in der so vieles vermeintlich besser war«, sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung zum anstehenden EU-Gipfel im Bundestag. »Jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam aufbrechen und anpacken, damit eine gute neue Zeit möglich wird«. Dies gelte für Deutschland wie für Europa.

Scholz wies darauf hin, dass Deutschland sich in nur acht Monaten von Gas, Öl und Kohle aus Russland unabhängig gemacht und die Versorgung umgestellt habe. »Niemand musste frieren. Es gab keinen wirtschaftlichen Einbruch und keine verordnete Abschaltung von Industrieanlagen.« Dies zeige: »Wenn's drauf ankommt, dann können wir Aufbruch und Umbruch, Tempo und Transformation.« Jetzt komme es darauf an, aus dieser Erfahrung Zuversicht mitzunehmen.

Mehr kontinuierliche Waffenliefererungen an Ukraine an

In seiner Rede kündigte Scholz zudem weitere Waffenlieferungen an die Ukraine im Schulterschluss mit den anderen EU-Staaten an. Gemeinsam mit den europäischen Partnern werde Deutschland dafür sorgen, dass die Ukraine Waffen und Ausrüstung erhalte, um durchzuhalten und sich zu verteidigen, so der SPD-Politiker.

»Ganz besonders wichtig ist, die Ukraine rasch mit der nötigen Munition zu versorgen«, sagte Scholz. »Beim Europäischen Rat werden wir gemeinsam mit unseren EU-Partnern weitere Maßnahmen beschließen, um eine noch bessere, kontinuierliche Versorgung zu erreichen.« Deutschland sei dabei bereit, seine Beschaffungsvorhaben auch für andere Mitgliedsstaaten zu öffnen. Deutschland leistet bereits umfangreiche Waffenhilfe an die von Russland angegriffene Ukraine.

Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschäftigen sich in der kommenden Woche in Brüssel mit Themen wie Wettbewerbsfähigkeit, Energie und dem russischen Krieg in der Ukraine.