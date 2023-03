Selenskyj nach Frontbesuch: Hoffnung ist zu spüren

Wolodymyr Selenskyj steht neben einem Soldat anlässlich einer Verleihungszeremonie in einer Stellung in der Nähe von Bachmut.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem Besuch der Frontgebiete im Osten des Landes von großem Leid, aber auch von Hoffnung, gesprochen.

»Es ist schmerzhaft, die Städte im Donbass zu sehen, über die Russland schreckliches Leid und Ruinen gebracht hat«, sagte er am Mittwoch in seiner abendlichen Videoansprache. Dort gebe es »stündliche Luftangriffssirenen, ständige Bedrohung durch Beschuss, eine ständige Bedrohung des Lebens«. Doch trotz der schweren Zerstörungen und des Leids gebe es in diesen Gebieten Hoffnung. »Man kann sie spüren«, sagte Selenskyj.

»Wir werden alles tun, damit die blauen und gelben Farben ihre Befreiungsbewegung fortsetzen und das normale Leben in unser ganzes Land zurückkehren kann, von Donezk bis zur Grenze«, sagte er weiter unter Anspielung die Farben der ukrainischen Flagge. Selenskyj hatte das umkämpfte Bachmut und die Stadt Charkiw besucht.

Selenskyj: »Werden auf jeden Angriff reagieren«

Zugleich kündigte Selenskyj eine Antwort Kiews auf die jüngsten Angriffe Russlands auf ukrainische Städte mit Kampfdrohnen an. »Wir werden definitiv auf jeden Angriff der Besatzer auf unsere Städte reagieren«, sagte Selenskyj. »Auf alle russischen Angriffe werden wir militärisch, politisch und rechtlich reagieren.«

Bei den jüngsten russischen Angriffen in diversen Teilen der Ukraine sind nach Angaben aus Kiew mindestens 14 Menschen getötet worden. Der Pressedienst der ukrainischen Armee berichtete zudem von 24 Verletzten.