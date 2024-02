Scholz reist zu Audienz bei Papst Franziskus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will Anfang März zu einem Treffen mit Papst Franziskus nach Rom reisen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche empfängt den Kanzler am 2. März zu einer Audienz im Vatikan, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin mitteilte. Für Scholz ist es die erste Privataudienz bei Franziskus. Eine Begegnung gab es bei der Trauerfeier für den emeritierten Papst Benedikt XVI. in Rom.

Zuvor will Scholz am 1. März in Rom mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella zu einem Gespräch zusammenkommen. Ein Termin mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist nicht vorgesehen. Meloni sei auf einer Auslandsreise, sagte Hebestreit auf eine entsprechende Nachfrage.