Putin bestätigt Pläne zum Austausch von Nawalny

Demonstranten halten vor dem russischen Generalkonsulat in Bonn ein Banner mit dem Porträt des gestorbenen Alexej Nawalny.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Sonntag erstmals offiziell bestätigt, dass der inzwischen verstorbene Kremlkritiker Alexej Nawalny ausgetauscht werden sollte. Er habe bereits sein Einverständnis zum Austausch gegen im Westen inhaftierte Russen gegeben, sagte Putin bei einer Pressekonferenz in Moskau nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen. »Was Herrn Nawalny betrifft, ist er nicht mehr am Leben«, wurde Putin zitiert. »Das ist ein trauriges Ereignis.«

»Leider ist nun einmal passiert, was passiert ist«, sagte Putin weiter zum Tod Nawalnys. »Aber es passiert, dagegen kann man nichts tun, so ist das Leben.«

Nawalnys langjähriger Vertrauter Leonid Wolkow nannte Putins Stellungnahme einen Monat nach dem Tod des Kremlgegners »zynisch«. Putin, der Nawalnys Namen erstmals ausgesprochen hatte, habe seinen Gegner in Wahrheit getötet, um ihn nicht austauschen zu müssen. Er bezeichnete Putin als eine »Blut saugende Wanze«, die bald platzen werde.

Todesumstände weiter ungeklärt

Der zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilte Kremlkritiker Nawalny war Mitte Februar in einem Straflager in Sibirien gestorben. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt. Laut Behörden ist der schärfste Kritiker von Putin bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Seine Witwe Julia Nawalnaja geht davon aus, dass ihr Mann im Lager ermordet wurde.

Kurz nach Nawalnys Tod verlautete aus dem Kreis seiner Vertrauten, dass er eigentlich gegen den in Deutschland inhaftierten sogenannten Tiergartenmörder hätte frei getauscht werden sollen. Demnach hätte der im Dezember 2021 in Deutschland verurteilte Wadim K. an Russland ausgeliefert werden sollen - im Gegenzug für Nawalny und zwei nicht näher genannte US-Amerikaner. Ein entsprechendes Angebot sei Kremlchef Wladimir Putin Anfang Februar unterbreitet worden, hieß es.

Putin: Kein Interesse an Weltkrieg

Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen, allen voran die Nato, zeichnete Putin in einem düsteren Licht. Ein umfassender Konflikt mit der Nato sei nicht auszuschließen, und in diesem Fall wäre die Welt nur einen Schritt von einem Dritten Weltkrieg entfernt, erklärte der Kremlchef. »Ich halte es für unwahrscheinlich, dass irgendjemand daran interessiert ist«, wurde Putin weiter von der Staatsagentur Tass zitiert.

Nach Putins Worten sind in der Ukraine bereits zahlreiche Soldaten aus den Mitgliedsstaaten der Nato im Einsatz. »Das wissen wir bereits«, sagte er. Man habe bereits Französisch und Englisch vernommen. »Das ist nichts Gutes, vor allem für sie, denn sie sterben dort in großer Zahl«, sagte Putin - ohne diese Behauptung zu belegen.