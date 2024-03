Polen: Nato-Truppen in der Ukraine nicht undenkbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Polens Außenminister Radoslaw Sikorski hat sich positiv zum Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron geäußert, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. »Die Präsenz von Nato-Truppen in der Ukraine ist nicht undenkbar. Ich begrüße die Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron«, schrieb er am Freitagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). Denn dieser Vorschlag Macrons bedeute, »dass Putin Angst hat, statt dass wir Angst haben vor Putin«, so Sikorski weiter.

Post von Polens Außenminister auf X (Englisch)