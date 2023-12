Kanzler Scholz hat Corona

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bundeskanzler Olaf Scholz ist an Corona erkrankt. »Meine aktuellen Covid-19-Tests zeigen zwei Striche«, schrieb der SPD-Politiker am Montag auf dem Kurzmitteilungsdienst X (vormals Twitter). »Bei wenig Symptomen baue ich auf einen milden Verlauf und arbeite erstmal nur vom Schreibtisch aus.« Scholz schrieb, es sei keine Überraschung, über die er sich freue.

Scholz sei in seinem Büro und nehme unter anderem an Videokonferenzen teil, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. »Er hofft auf eine baldige Genesung.« Öffentliche Termine am Montag und Dienstag werde der Kanzler nicht wahrnehmen. Ein Besuch des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico für Dienstag sei abgesagt worden, sagte Hebestreit. Zur Kabinettssitzung am Mittwoch könne sich Scholz bei Bedarf hinzuschalten; falls er nicht physisch im Raum sein könne, werde Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) die Sitzung leiten.