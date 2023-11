Henry Kissinger ist tot - Würdigungen aus aller Welt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ist nach seinem Tod international als herausragender Diplomat mit großem Einfluss auf die Weltpolitik gewürdigt worden. Der Deutschamerikaner starb am Mittwoch im Alter von 100 Jahren in seinem Zuhause im Bundesstaat Connecticut, wie die Kommunikationsagentur der Beratungsfirma Kissinger Associates der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Kissinger gilt als einer der bedeutendsten Diplomaten des 20. Jahrhunderts. Seine Spezialität war die Geheimdiplomatie. Zu seinen größten Erfolgen zählt die Annäherung der USA an China Anfang der 1970er Jahre. Doch Kissingers Karriere hatte auch Schattenseiten.

Deutsche Politiker würdigen Kissinger

Er habe die amerikanische Außenpolitik "wie nur wenige andere" geprägt", schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag auf der Online-Plattform X und hob auch Kissingers Bedeutung für die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA hervor. Kissinger, der 1923 in Franken geboren wurde, sei seiner deutschen Heimat stets verbunden geblieben. "Die Welt verliert einen besonderen Diplomaten."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lobte Kissingers »diplomatische Strategie und Exzellenz«. »Sein Einfluss und sein Vermächtnis werden bis weit ins 21. Jahrhundert hinein nachwirken«, schrieb sie auf X. Als »Kämpfer für Freiheit und Demokratie« bezeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den früheren Außenminister. Der Deutschamerikaner habe mit seiner Entspannungs- und Abrüstungspolitik »den Grundstein für das Ende des Kalten Krieges und für den demokratischen Wandel im Osten Europas« gelegt.

Außenministerin Annalena Baerbock nannte Kissinger eine »Jahrhundertgestalt der internationalen Politik«. »Für viele war er Vorbild. Andere haben sich auch an ihm gerieben«, schrieb die Grünen-Politikerin auf der Plattform X.

Aufstieg unter Nixon

Heinz Alfred Kissinger war 15 Jahre alt, als seine jüdischen Eltern mit ihm nach New York flüchteten. Sein Aufstieg erinnert an die Idee des amerikanischen Traums: Nach Schule und Militär studierte er in Harvard; später lehrte er dort. 1969 berief ihn der damalige Präsident Richard Nixon zum Sicherheitsberater, später zum Außenminister. In Sachen Außenpolitik war er der einflussreichste Politiker in Washington.

Und Richard Nixon wurde Henry Kissinger Außenminister.

Ein bedeutender Meilenstein seiner Karrie war die Vorbereitung der Reise Nixons nach China. In geheimer Mission reiste Kissinger 1971 zwei Mal in die Volksrepublik und ebnete den Weg für die Normalisierung der Beziehung - er wurde der gefeierte Architekt der amerikanisch-chinesischen Annäherung. Damit endeten seine diplomatischen Erfolge nicht. Kissinger handelte Abrüstungsverträge und Friedensabkommen aus und wurde zum Medienstar.

Peking würdigte Kissinge als Pionier und Erbauer der Beziehungen zwischen den USA und China. Auch aus Moskau kamen Worte des Lobes: »Ein weiser und weitsichtiger Staatsmann, der jahrzehntelang in der ganzen Welt wohlverdientes Ansehen genoss, ist verstorben«, schrieb Präsident Wladimir Putin an Kissingers Witwe Nancy in einem Telegramm, das der Kreml veröffentlichte. Kissingers Name stehe für eine »pragmatische außenpolitische Linie« in den 1970er-Jahren, die wichtige amerikanisch-sowjetische Abkommen ermöglicht habe.

Kritiker sehen ihn als reinen Machtpolitiker

Kritiker sahen in dem Außenpolitiker einen reinen Machtpolitiker. Mehr als fragwürdig ist die Rolle, die er bei der geheimen Bombardierung Kambodschas spielte. Schwer wiegen auch die Vorwürfe wegen seiner Rolle beim Militärputsch 1973 in Chile. Kissinger musste sich auch immer wieder die Frage gefallen lassen, ob er wirklich auf die Beendigung des Vietnam-Kriegs gedrungen und ihn nicht eher, um Nixons Wahlchancen zu steigern, unnötig verlängert hat.

Kissinger hat sich auch nach seiner Zeit in Washington weiter in die Weltpolitik eingemischt - beriet etwa den damaligen Präsidenten George W. Bush. Dieser bezeichnete ihn nach seinem Tod als »eine der verlässlichsten und unverwechselbarsten Stimmen in Fragen der Außenpolitik«. Auch im hohen Alter äußerte Kissinger sich noch in Interviews und als Redner zu internationalen Themen. Seinen Kritikern kam er dabei keinen Schritt entgegen.