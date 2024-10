Fast 1,4 Milliarden Katholiken weltweit

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Zahl der Katholiken weltweit nimmt weiter zu. Nach einer offiziellen Statistik, die von der kirchlichen Nachrichtenagentur Fides mit Sitz im Vatikan verbreitet wurde, gibt es aktuell etwa 1,4 Milliarden Gläubige. Mit Ausnahme von Europa gehen die Zahlen auf allen Kontinenten in die Höhe. Die Statistik wurde mit Blick auf das sogenannte Heilige Jahr veröffentlicht, das unter dem aus Argentinien stammenden Papst Franziskus 2025 gefeiert wird. Solche Jubiläumsjahre gibt es regelmäßig alle 25 Jahre.

Demnach lag die Zahl der Katholiken zum Jahreswechsel 2022/23 bei 1.389.573.000. Im Vergleich zu den zwölf Monaten zuvor bedeutet dies einen Anstieg um annähernd 14 Millionen. Insbesondere in Afrika und auf dem amerikanischen Kontinent gab es ein deutliches Plus von 7,2 Millionen beziehungsweise 5,9 Millionen. Demgegenüber war in Europa ein Minus von 474.000 Gläubigen zu verzeichnen - durch Austritte, Todesfälle und weniger Taufen.

Der Anteil von Katholiken an der Weltbevölkerung liegt diesen Zahlen zufolge bei 17,7 Prozent. Größte Weltreligion ist das Christentum, gefolgt vom Islam und vom Hinduismus. Nach Berechnungen der Vereinten Nationen (UN) leben derzeit etwa 8,2 Milliarden Menschen.