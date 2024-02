CSU-Generalsekretär gegen Schwarz-Grün

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz über künftige Koalitionsoptionen auf Bundesebene auch mit den Grünen spricht sich die Schwesterpartei CSU gegen ein solches Bündnis aus. »Schwarz-Grün ist kein Modell für die Zukunft«, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). »Die Grünen sind mit ihrer Politik der ideologischen Bevormundung hauptverantwortlich für die schlechte Stimmung im Land.« Dagegen sagte Huber, die CSU stehe für eine »Politik der Lebenswirklichkeit«. »CSU und Grüne, das passt einfach nicht zusammen.«

CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Wochenende in einer E-Mail an Anhänger über künftige Koalitionsoptionen der Union geschrieben, die in Umfragen derzeit mit Abstand stärkste Kraft ist. Dabei hatte er SPD und Grüne als mögliche Partner genannt, falls es für ein Bündnis mit der FDP nicht reichen sollte. »Keine besonders verlockende Aussicht, aber eine regierungsfähige Mehrheit muss es geben«, schrieb er dazu.

Merz argumentierte dabei auch mit dem Beispiel Hessen, wo Ministerpräsident Boris Rhein als Wahlsieger Sondierungen mit SPD und Grünen geführt und sich dann für die Sozialdemokraten als Koalitionspartner entschieden hatte. »Hätte die hessische CDU – so, wie von vielen Mitgliedern und Wählern verlangt – eine Koalition mit den Grünen von vorneherein ausgeschlossen, wäre dieses Ausloten um den besten Erfolg im Sinne der CDU nicht möglich gewesen, die SPD wäre viel selbstbewusster aufgetreten.« Auch eine Koalition dürfe nicht alternativlos werden.